Radio SRF: Korrespondent wird Redenschreiber des VBS-Vorstehers

Er tut, was er schon einmal getan hat. Patrik Wülser wird ab kommendem Frühjahr für Bundesrat und VBS-Vorsteher Martin Pfister Reden schreiben. Das bestätigte der Grossbritannienkorrespondent von Schweizer Radio SRF auf Anfrage von persoenlich.com.

Bei seiner künftigen Arbeit im Verteidigungsdepartement wird der Radiojournalist von seiner früheren Tätigkeit im Bundeshaus profitieren. 2007 verliess Wülser bereits einmal Radio SRF. Während vier Jahren gehörte er als Referent und Redenschreiber zum persönlichen Stab der Uvek-Chefs Moritz Leuenberger und Doris Leuthard. Danach kehrte er zum Radio zurück.

«Ich folge einer Anfrage aus Bundesbern»

Seit 2011 hat er als Korrespondent für Afrika in Nairobi, als Leiter der Auslandredaktion im Radiostudio Bern und nun auf dem Aussenposten im Vereinigten Königreich gearbeitet. «Nach fast sechs Jahren in London wird es Zeit wieder aufzubrechen. Ich folge einer Anfrage aus Bundesbern», informierte Wülser jüngst seinen Kolleginnen und Kollegen über seinen bevorstehenden Abgang – der diesmal ein definitiver sein wird.

Der ausgebildete Biologe fand nach der Arbeit als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Bern und als Lehrer im Alter von 30 Jahren in den Journalismus. Seine Laufbahn bei Radio DRS (heute SRF) begann er 1994 beim Regionaljournal Bern Freiburg Wallis. Weitere Stationen waren die Konsumsendung «Espresso», die Inland- und die Bundeshausredaktion, bevor er den ersten Abstecher in die Regierungskommunikation unternahm.