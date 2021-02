Der Algorithmus zeigt uns, was wir vermeintlich sehen wollen. Dabei gäbe es so viel mehr. Die Schwierigkeit besteht jedoch oft darin, es zu finden. Die Kulturredaktion von Tamedia will Abhilfe schaffen und präsentiert neu online jeden Monat eine kuratierte Auswahl an Serien und Filmen, die in der Schweiz gestreamt werden können. Die Leserinnen und Leser von Tages-Anzeiger, Berner Zeitung und Bund haben dabei die Möglichkeit, ihre persönliche Bewertung abzugeben.



Die besten Premieren von Netflix, Apple, Amazon, Disney+, Sky, Mubi und Schweizer Anbietern wie Play Suisse sowie weitere Empfehlungen, beispielsweise zu Klassikern, zeigt Kulturredaktor Pascal Blum im passenden Newsletter «Watch It». Ausserdem präsentiert er darin die Streaming-Favoriten der Redaktion sowie den Abstimmungssieger der User, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Newsletter «Watch It» kann ab sofort auf den Newssites von Tages-Anzeiger, Berner Zeitung und Bund kostenlos abonniert werden. (pd/cbe)