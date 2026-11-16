Publiziert am 16.11.2026

Das Bieler Tagblatt hat seine 48-seitige Ausgabe vom Montag zum grössten Teil dem Jubiläum des FC Biel-Bienne gewidmet. Den Jubiläumsteil gestaltete, wie Gassmann Media mitteilt, das Künstlerpaar M.S. Bastian und Isabelle L. zusammen mit Art Director Michael Lüdi. Das Duo erhielt 2025 den Kulturpreis der Stadt Biel. Über dem von Hand gezeichneten Zeitungskopf steht «Bilou Tagblatt», nach dem neuen Maskottchen des FC Biel. Die regulären Ressorts wie Ausland oder Leserbriefe folgen im hinteren Teil.

Wie es dazu kam, schildert Chefredaktor Werner De Schepper in seinem Editorial der Spezialausgabe. Im Mai habe er die beiden Kunstschaffenden und FC-Biel-Verwaltungsratspräsident Nik Liechti bei einer Live-Zeichenaktion in der Bieler Altstadt kennengelernt. Als Vorbild nennt er eine Nummer der Schweizer Illustrierten, die Jean Tinguely unter Chefredaktor Peter Rothenbühler gestaltet hatte. Verleger Stefan Niedermaier habe eingewilligt, finanziell mitzuhelfen.

Bundespräsident Guy Parmelin steuert ein zweisprachiges Editorial bei. Schriftsteller Pedro Lenz geht in einem Essay der Frage nach, warum Fussball Kult und Religion zugleich sei. Mit Carlo Giordanetti, CEO des Swatch Art Peace Hotels in Schanghai, führte De Schepper ein gezeichnetes Interview. Zudem haben die Künstler einen Songtext des Bieler Musikers Noah Veraguth gestaltet.

Beat Moning blickt auf die Vereinsgeschichte zurück. Weitere Beiträge behandeln das Verhältnis zwischen dem FC Biel und dem EHC Biel und ein Training von Gemeinderätin Anna Tanner mit den FC Biel Women. Eine Fotoreportage zeigt die Jubiläumsgala vom Freitag im Kongresshaus, auf den Tag genau 130 Jahre nach der Gründung des Klubs. Dort gab der FC Biel auch den Namen des Maskottchens bekannt.

Die ersten 130 gedruckten Exemplare haben die Künstler signiert, sie werden verkauft. (pd/nil)