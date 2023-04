Von 6 bis 19 Uhr würden geklonte Stimmen auf Sendung gehen, ausser in Nachrichtensendungen, teilte das Westschweizer Radio RTS auf Twitter mit. Am Freitag soll eine Bilanz des Experiments beim Sender mit Sitz in Lausanne VD gezogen werden.

Aujourd’hui de 6h à 19h @Couleur3 lance une expérience inédite autour de l’intelligence artificiell. Des voix clonées prendront l’antenne, hors émissions d'informations.

Retour d’expérience dès demain, en direct.



RTS/Philippe Christin pic.twitter.com/laylDOWhaF — RTS (@RadioTeleSuisse) April 27, 2023



Auch real existierende Personen wie die früheren US-Präsidenten Donald Trump und Barack Obama sollen laut einem Bericht von CH Media imitiert werden. Die Musik, die am Sender gespielt wird, wurde demnach zu einem Grossteil vollständig oder zumindest teilweise von künstlicher Intelligenz komponiert.

Die Redaktion des Radios wolle die Grenzen der künstlichen Intelligenz ausloten, Gewohnheiten infrage stellen und auch etwas provozieren, wurde Couleur-3-Chef Antoine Multone zitiert. Die Zuhörenden würden dabei regelmässig über das aussergewöhnliche Experiment informiert. (sda/cbe)