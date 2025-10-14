Publiziert am 14.10.2025

Die Mediengruppe Corriere del Ticino richtet ihr Printangebot neu aus. Die Sonntagszeitung La Domenica wird ab Januar 2026 als Wochenendbeilage jeden Samstag der Tageszeitung beigelegt. Das schreibt der Verlag in einer Medienmitteilung.

Das neue Produkt behält eine eigene redaktionelle Identität und konzentriert sich auf Hintergrundberichte und vertiefte Inhalte, die zeitlich von der Tagesaktualität unabhängig sind.

Die bisherigen Autorinnen und Autoren schreiben weiterhin für La Domenica. Die Wochenendbeilage wird zudem um zusätzliche Rubriken und Themen ergänzt.

Die neue Publikation wird in den Haushalten über die Post verteilt, ist aber auch online und als E-Paper verfügbar. Laut Verlag erreicht jede Ausgabe rund 91'000 Leserinnen und Leser. Die Vermarktung erfolgt weiterhin durch NZZone. (pd/nil)