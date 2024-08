Blick: Lara Dickenmann wird Fussball-Expertin

Publiziert am 09.08.2024

Mit Lara Dickenmann (38) gewinnt Blick eine profilierte Kennerin des Frauenfussballs, schreibt Ringier in einer Medienmitteilung. «Lara weist eine einzigartige Karriere vor und gilt als Pionierin des Schweizer Frauenfussballs. Neben ihrer Expertise bringt sie eine ganz eigene Perspektive auf den Sport mit und wird auch im Hinblick auf die Heim-Europameisterschaft im nächsten Sommer spannende Einblicke in den Frauenfussball bieten können», wird Emanuel Gisi, Head of Sports Blick, in der Mitteilung zitiert.

Die gebürtige Luzernerin gewann mit Olympique Lyon und dem VfL Wolfsburg zahlreiche Titel, so zweimal die Champions League mit Lyon und insgesamt zehn Mal die Meisterschaften in Frankreich und Deutschland. Für die Schweizer Nationalmannschaft lief sie in 135 Spielen auf und erzielte 53 Tore. Ihre aktive Karriere beendete Lara Dickenmann 2021 und arbeitete zuletzt als General Manager Frauenfussball beim Grasshopper Club Zürich.

Lara Dickenmann ist gespannt auf die neue Aufgabe: «Es ist toll, künftig als Fussball-Expertin für Blick meinen Teil zur weiter wachsenden Berichterstattung rund um die Axa Women’s Super League und dem Schweizer Nationalteam beitragen zu können. Ich bin voller Vorfreude auf diese Herausforderung und darauf, meine langjährigen Erfahrungen mit den Userinnen und Usern zu teilen.» (pd/nil)