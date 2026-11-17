Publiziert am 17.11.2026

Laura Dünser verstärkt das Moderationsteam von SRF Kids. Am Samstag ist sie erstmals live am Radiomikrofon zu hören, wie SRF mitteilt. Dünser stand bereits als 10-Jährige für die damalige Kindersendung «SiggSaggSugg» als Kinderreporterin im Radiostudio. Die Bündnerin studierte Kommunikation an der ZHAW und sammelte danach journalistische Erfahrung, unter anderem bei Radio 24. Seit 2024 arbeitet sie für SRF school und SRF Kids. Für das Format «SRF Kids Reporter:in» recherchiert sie gemeinsam mit Kinderreporterinnen und Kinderreportern. Im Rahmen des SRF-Medien-Workshops besucht sie zudem Schulklassen in der ganzen Deutschschweiz.

SRF Kids läuft samstags und sonntags von 19 bis 20 Uhr auf Radio SRF 1 und ist anschliessend auf srfkids.ch verfügbar. (pd/spo)