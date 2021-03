Ringier: Laurence Desbordes wird Chefredaktorin von TV8

Nach insgesamt 41 Jahren bei Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz wird Edouard Lin Ende Mai seine Tätigkeit als Chefredaktor von TV8 beenden und im Alter von 68 Jahren in den Ruhestand treten. Er hat die Redaktion seit 2010 erfolgreich geführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seine Karriere bei Ringier begann Lin 1980 als Layouter, Grafiker und Journalist; darauf hat er die Verantwortung für die TV-Beilage von L'illustré übernommen. Später wechselte er in die Redaktion von TV8, wo er während zehn Jahren zuletzt als Produktionsleiter arbeitete, bevor er 2009 zum Chefredaktor ernannt wurde.

«Wir danken Edouard Lin herzlich für seinen jahrzehntelangen Dienst in unserem Unternehmen und seinen unermüdlichen Einsatz für TV8», wird Alexander Theobald, CEO von Ringier Axel Springer Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Mit feinem Gespür für die aktuellen Programmthemen, angesagten TV-Stars sowie Leserinnen und Leser hat er TV8 stark geprägt, viele wertvolle Impulse gegeben und erfolgreich für die Zukunft aufgestellt.» Lin bleibt TV8 im Rahmen der Übergabe an seine Nachfolgerin noch auf Projektbasis erhalten.

Die Kultur-Chefin von L’illustré, Laurence Desbordes, übernimmt per Anfang Juni die redaktionelle Leitung von TV8 und wird nach wie vor auch für L’illustré tätig sein – dort künftig in der Funktion als stellvertretende Chefredaktorin. «Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung, die beeindruckende Erfolgsgeschichte von TV8 fortzuschreiben», so Laurence Desbordes.

Seit 2019 arbeitet sie bei L’illustré und zeichnet verantwortlich für das Kulturressort. Davor war sie als Radiojournalistin bei RTS und von 2004 bis 2014 Chefredaktorin des Mode- und Lifestyle-Magazins Edelweiss, welches damals zu Ringier gehörte. (pd/lom)