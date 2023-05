kath.ch: «Laut + Leis» startet mit prominentem Gast

Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in der klugen Debatte: Produzentin und Host Sandra Leis lädt für den neuen Podcast «Laut & Leis» alle zwei Wochen Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand hinausschauen und etwas zu sagen haben. Das teilt kath.ch am Montag mit.

Sandra Leis verfügt über langjährige journalistische Erfahrung. Sie schrieb für den Berner «Bund» und die «NZZ am Sonntag». Die letzten zehn Jahre arbeitete sie für Radio SRF 2 Kultur als Journalistin und Redaktionsleiterin.



Geist und Geld in den ersten Episoden



In der ersten Episode des neuen Podcasts fragt Sandra Leis die Satirikerin Patti Basler, wie ihre katholische Herkunft sie geprägt hat und warum sich die Kirche reformieren muss. In der zweiten Episode geht es um unseren Umgang mit Geld. Die 29-jährige «Zeit»-Redaktorin Anna Mayr ist in Armut aufgewachsen und verfügt jetzt über ein gutes Einkommen. Was das mit ihr macht, erzählt sie in ihrem neuen Buch und im Podcast.

Zu finden ist der Podcast «Laut + Leis» ab Freitag, 26. März, auf der Webseite kath.ch/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. (pd/nil)