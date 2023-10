SRF: Leiter Regionalredaktion Aargau Solothurn geht

In seiner langjährigen Tätigkeit für SRF sei Maurice Velati seiner Heimatregion stets treu geblieben, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. So habe er in den letzten Jahren die Sendung «Regionaljournal Aargau Solothurn» als wichtige publizistische Stimme in der Region positioniert und sei von Beginn weg an der Digitalisierung der Regionalredaktionen beteiligt, so das Unternehmen weiter.

Verantwortlich für neue SRF News App

Neben seiner Tätigkeit für das Regionaljournal hat sich Velati in verschiedenen Projekten für die Weiterentwicklung von SRF engagiert. Zuletzt etwa als Mitglied im operativen Projektteam «SRF 2024» und als Co-Projektleiter für die Weiterentwicklung der SRF News App. Ausserdem vertritt Velati aktuell die Regionalredaktionen von SRF im Chefredaktionsgremium der Chefredaktion Audio.

Maurice Velati kam 2002 nach einem Praktikum bei «Kanal K» zu Radio DRS und absolvierte einen journalistischen Stage. Anschliessend war er als Radio- und Webredaktor, Moderator und Regionalkorrespondent in Aarau tätig. 2015 übernahm er die Leitung der Regionalredaktion. Nun will sich der 43-Jährige beruflich neu orientieren. Er mache sein Hobby als Tontechniker zum Beruf und wechsle in den Bereich Veranstaltungstechnik, wird Maurice Velati zitiert. SRF verlässt er darum per Ende April 2024. (pd/nil)