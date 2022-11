Ringier: Lisa Aeschlimann startet beim SonntagsBlick

Lisa Aeschlimann wird Reporterin beim SonntagsBlick. Sie arbeitet derzeit als Redaktorin beim Tages-Anzeiger im Ressort Zürich Wirtschaft und Politik, wie es in einer Ringier-Mitteilung heisst.

Aeschlimann tritt ihre Stelle beim SonntagsBlick Mitte Februar an. «Ich freue mich sehr darauf, vertieft zu recherchieren, Primeure auszugraben und abseits des Tagesjournalismus Schwerpunkte zu setzen», wird die 29-Jährige zitiert.

SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty ergänzt: «Lisa ist eine brillante Journalistin mit einem ausgesprochenen Gespür für Primeurs einerseits und relevante Hintergrundgeschichten andererseits. Mit ihrer Anstellung gelingt es uns, die Newsberichterstattung im SonntagsBlick weiter zu stärken.»

Aeschlimanns Schwerpunkte sind laut Mitteilung Sicherheitspolitik, Kriminalität, Polizei und Justiz. Aeschlimann hat an der ZHAW Journalismus studiert und am MAZ die Diplomausbildung abgeschlossen. 2019 war sie Zweitplatzierte in der Kategorie «Newcomer:in des Jahres» des «Schweizer Journalist:in». (pd/cbe)