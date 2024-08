SRF: Lukas Messmer berichtet künftig für das Fernsehen aus China

Publiziert am 22.08.2024

Lukas Messmer wird per Juli 2025 neuer TV-Korrespondent in China. Er folgt auf Claudia Stahel, die seit Juli 2019 für SRF aus Shanghai berichtet. Claudia Stahel verlässt SRF und arbeitet danach weiterhin als freie Journalistin in China, wie SRF auf seinem Medienportal schreibt.

Seine Karriere bei SRF startete Lukas Messmer 2015 als Kameramann und Produzent mit Fokus auf Ostasien. Im Jahr 2017 liess sich Lukas Messmer dann zum SRF-Korrespondenten weiterbilden. Zurzeit arbeitet er als SRF-Südostasien-Korrespondent.

Der 40-jährige Lukas Messmer hat 2012 an der Universität Zürich mit dem Master of Arts in Geschichte, Politik- und Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Anschliessend folgte 2015 der Master of Journalism an der University of Hong Kong.

«Aus China zu berichten ist eine der herausforderndsten und interessantesten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann. Ich freue mich, dass ich bald dieses so ferne und doch so wichtige Land unserem Publikum näherbringen darf», zitiert SRF Lukas Messmer in einer Meldung.

Gregor Meier, TV-Nachrichtenchef SRF kommentiert den Personalentscheid so: «Lukas Messmer ist ein sehr erfahrener Journalist mit ausgezeichneten Kenntnissen im gesamten asiatischen Raum. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir ihn für diese ebenso wichtige wie anspruchsvolle Stelle gewinnen konnten. Gleichzeitig möchten wir auch Claudia Stahel für ihren Einsatz danken. Für ihre weitere Laufbahn wünschen wir ihr nur das Beste.» (pd/nil)