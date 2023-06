Das Kino ist wieder im Aufwind. Die Zahlen der letzten Monate sprechen für sich: Seit Anfang Jahr wurden in der Schweiz gemäss dem Branchenverband ProCinema über 4,8 Millionen Tickets verkauft. Das ist ein Plus von rund 40 Prozent gegenüber dem noch von der Pandemie geprägten Vorjahr. Und auch auf dem soeben zu Ende gegangenen grössten Filmfestival der Welt in Cannes war der Aufbruch deutlich zu spüren.

Aus diesem Grund hat sich Filmexperte und TV-Moderator Philipp Portmann von der Portmann Group dazu entschieden, in ein «neues und modernes Magazin für Filmfans» zu investieren. Es erscheint erstmals am 2. Juni in der Deutschschweiz und in der Romandie unter dem Titel Film Guide, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das monatliche Magazin liegt mit einer Auflage von insgesamt 100‘000 Exemplaren kostenlos im Kino auf.

«Wir glauben weiterhin an das einzigartige Erlebnis Kino, genauso wie an die Kraft eines Printmagazins, das sich, heute mehr denn je, in der Flut von digitalen Medien-Angeboten abhebt», wird Portmann in der Mitteilung zitiert.

Nebst Artikeln und Interviews wird als besonderer Service in der Mitte des Magazins ein Poster mit allen Filmstarts des Monats zu finden sein. Und alles, was ein Printmagazin nicht kann, wie zum Beispiel einen Trailer abspielen oder das Kinoprogramm täglich aktualisiert auszugeben, wird, vorerst in der deutschen Ausgabe, über QR-Codes, die zu der hauseigenen Web-Plattform «Kinowetter» führen, angeboten. So soll Print und Online verknüpft und jedes Medium auf seine Stärken hin genutzt werden.

Erfahrenes Team an Bord

Jean-Pierre Grey (Mitgründer das Magazins Film demnächst/Avant première vor 36 Jahren) übernimmt die Funktion des Produktemanagers. Carmine Carpenito wird Chefredaktor der deutschen und Bernard Achour der französischen Ausgabe. Ana von Halle, Raya AbiRached und Mathilde Bernard arbeiten als Korrespondentinnen. Art Director Romano Bassi ist für das ganze Erscheinungsbild Print und Online verantwortlich.

«Wir alle lieben Kino jeden Tag aufs Neue», erklärt Portmann weiter. «Diese Begeisterung soll im Magazin spürbar sein, damit es die Leute nicht nur vor Ort im Kino lesen sondern es gerne auch mit nach Hause nehmen. Dort sehen es weitere Personen oder es wird sogar zum beliebten Sammelobjekt.» (pd/cbe)