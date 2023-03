1923 erschien das erste «Elternmagazin für die Erziehung und Pflege des Kindes». 100 Jahre später gibt es das Magazin noch immer – mittlerweile heisst es «Wir Eltern» und wird unter dem Dach von CH Media erstellt. Damals wie heute bietet es wertvolle Informationen für Eltern und Menschen in der Familienplanung – zu Themen wie Familie, Gesundheit, Erziehung, Freizeit und Lifestyle. Wir Eltern gehört zu den ältesten Zeitschriftentiteln der Schweiz und ist einer der wenigen mit einem kompletten Archivbestand seit 1923, wie es in einer Mitteilung heisst.

Am Freitag erschien die Jubiläumsausgabe. In dieser wird auf die 100-jährige Vergangenheit zurückgeblickt. Dafür hat die Redaktion in den Archivbänden nach den bewegendsten Geschichten, den besten Anekdoten und längst überholten oder überraschend beständigen Erziehungstipps gesucht. Was hat die Gesellschaft in Bezug aufs Thema Familie damals und seit dann beschäftigt? Wie hat sich das Thema Geburt verändert und warum schalteten früher Kinderheime seitenweise Inserate? Die Antworten darauf kann man in der Jubiläumsausgabe nachlesen.

Die Welt ist heute eine andere als 1923. Was über all die Jahre gleich blieb: die Fragen, Sorgen und die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Deshalb erfreut sich Wir Eltern laut Mitteilung nach wie vor grosser Beliebtheit. Das Magazin biete in jeder Ausgabe «Service, Wissen und ganz viel Empathie, damit sich Eltern bei der Kindererziehung gestärkt und unterstützt fühlen». Denn Kinder beim Heranwachsen zu begleiten, sei eine der grössten Herausforderungen des Lebens – vor 100 Jahren genauso wie heute. (pd/cbe)