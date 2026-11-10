Medienproteste: «Man hat nichts mehr zu verlieren»

Publiziert am 10.11.2026

Medienschaffende gehen selten auf die Strasse. In diesem Herbst folgt nun Aktion auf Aktion. Am Dienstagmittag protestierten in Bern rund 80 Personen gegen den Abbau bei SWI swissinfo.ch. Das Auslandsangebot der SRG stellt unter anderem die Sprachdienste auf Japanisch und Portugiesisch ein, insgesamt fallen 22 Vollzeitstellen weg. Am vergangenen Donnerstag legten die Tamedia-Redaktionen für eine Stunde die Arbeit nieder.

Für persoenlich.com-Redaktor Nick Lüthi liegt der Grund für die Häufung der Proteste im Ausmass des Abbaus: «Es kann wirklich jeden treffen.» Entlassen würden auch Leute mit grossem Leistungsausweis. «Das ist schon eine neue Qualität in diesem Medienherbst.» Als Faustregel gelte: Je grösser die Einschnitte und je weniger das Personal zu verlieren habe, desto grösser die Bereitschaft, auf die Strasse zu gehen. «Man weiss, man hat nichts mehr zu verlieren, und wehrt sich deshalb.»

Haben sich die Mitarbeitenden von SWI swissinfo.ch vom Beispiel Tamedia «anstecken» lassen? Das wollte Redaktor Christian Beck wissen, der selbst beim Warnstreik in Zürich vor Ort war. Davon geht Lüthi aus: «Das inspiriert und animiert.»

Ob die Kundgebung bei SWI swissinfo.ch etwas bringe oder eh schon alles gegessen sei, fragte Beck. Lüthi bleibt skeptisch: «Ich glaube nicht, dass deswegen auch nur eine Stelle weniger abgebaut wird.» Bemerkenswert sei aber, dass die sonst «ausgeprägten Individualisten» in diesem Herbst zusammenfänden: «Medienschaffende sind vermehrt bereit zusammenzustehen und ihren Protest gemeinsam auszudrücken.»

Der vorläufige Höhepunkt folgt am 21. November mit einer nationalen Kundgebung auf dem Bundesplatz in Bern. Zur Mediendemo unter dem Motto «Journalismus retten – Demokratie verteidigen» rufen Journalistinnen und Journalisten aus verschiedensten Redaktionen auf, von Tamedia und der SRG über Ringier, CH Media und die NZZ bis zu kleineren Medien. Lüthi spricht von einer starken Basismobilisierung. Man hoffe, auch das Publikum zu erreichen. Entscheidend sei die Zahl der Teilnehmenden: «Ein paar Hundert Leute sehen nach sehr wenig aus, zwei- bis dreitausend würden anständig aussehen.» Letzteres hält Lüthi für realistisch.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (nil)