Ringier

Marc Walder will Blick TV nicht aufgeben

Obschon die Gewinnschwelle in weiter Ferne liegt, will sich der Ringier-CEO weiter persönlich für Blick TV einsetzen. Von Jonas Projers Wechsel zur NZZ am Sonntag erfuhr er erst vor einer Woche.

Der Wechsel von Jonas Projer zur NZZ-Gruppe kam sogar für ihn überraschend: Ringier-Chef Marc Walder. (Bild: Ringier)