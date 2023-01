Indiskretionsaffäre: Marc Walder wurde beim Blick entmachtet

von Michèle Widmer

Die Corona-Leaks-Affäre hat Folgen für Marc Walder. Wie die Schweiz am Wochenende mit Verweis auf verlässliche Quellen berichtet, ist der Ringer-CEO am Freitag in Bezug auf den Blick entmachtet worden. In einer Mitteilung in eigener Sache schreibt Ringier am Samstag, dass der Verwaltungsrat an einer Sitzung vom 23. Januar «in Übereinstimmung mit dem Gruppen-CEO Marc Walder» entschieden habe, die publizistischen Führungsprinzipien innerhalb der Gruppe noch expliziter zu verankern. Die publizistische Oberleitung habe der Verleger und Verwaltungsratspräsident, Michael Ringier.

Laut der Schweiz am Wochenende heisst das konkret: Bisher war Walder der direkte Vorgesetzte des Chefredaktors und auch für dessen Ernennung zuständig. Neu soll Chefredaktor Christian Dorer laut dem Bericht in publizistischen Belangen an Verleger Michael Ringier, in geschäftlichen Angelegenheiten an Ladina Heimgartner, CEO der Blick-Gruppe, berichten. Künftig werde zudem, auf Antrag der Unternehmensleitung, der Verwaltungsrat die wichtigsten Chefredaktoren. Auch die Absetzung der Chefredaktoren liege neu in der Kompetenz des Verwaltungsrats.

Trotz den Massnahmen steht Michael Ringier weiterhin hinter Walder. In der Mitteilung vom Samstag heisst es dazu: «Der Verwaltungsrat steht uneingeschränkt hinter dem CEO und Miteigentümer Marc Walder.»

Arbeitsgruppe unter Blick-CEO Heimgartner

Wie Ringier weiter schreibt, hat der Verwaltungsrat zusammen mit Walder eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Blick-CEO Heimgartner eingesetzt. Sie soll bis Ende Februar einen Vorschlag für ein publizistisches Leitbild für die gesamte Ringier-Gruppe erarbeiten. Dieses werde in der Verwaltungsratssitzung im März 2023 vorgestellt, besprochen und verabschiedet. Es werde den Rahmen für sämtliche publizistischen Entscheide bilden und gängige, internationale medienethische Standards widerspiegeln, so Ringier.

Am 20. Januar fand laut der Schweiz am Wochenende beim Blick in Folge der Corona-Leaks eine redaktionelle Vollversammlung statt. Dort sprachen offenbar nebst Chefredaktor Dorer, Blick-CEO Heimgartner auch Verleger Michael Ringier. Die Redaktion machte dort ihrem Ärger Luft.

Die Schweiz am Wochenende hatte Mitte Januar aufgedeckt, dass Bersets früherer Kommunikationschef Lauener dem Blick-Verlag Ringier, beziehungsweise dessen Chef Marc Walder, wiederholt vertrauliche Informationen zu geplanten Covid-Massnahmen des Bundesrats übermittelt habe (persoenlich.com berichtete).