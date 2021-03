SRF TV: Marcel Niedermann wird Tessin-Korrespondent

Marcel Niedermann hat an der Universität Bern den Master in Betriebswirtschaftslehre, Medienwissenschaften und Volkswirtschaft erworben und arbeitet seit 2012 bei SRF. Nach einer Kurzstage beim Nachrichtenmagazin «10vor10» war er bis 2014 als Redaktor für die «Tagesschau» tätig. Danach berichtete er als TV-Inlandkorrespondent für über vier Jahre aus der Ostschweiz, bevor Ende 2018 der Wechsel als Reporter und Koordinator in die Fachredaktion Wirtschaft in den Newsroom in Zürich erfolgte. Im Juli 2021 übernimmt Niedermann nun die Stelle des TV-Korrespondenten im Tessin, wie aus dem SRF-Newsletter vom Montag hervorgeht.

Zu seiner Rückkehr auf einen Korrespondentenposten lässt sich Marcel Niedermann wie folgt zitieren: «Schöne Landschaften, mediterranes Klima – dafür ist das Tessin in der Deutschschweiz bekannt. Ein oberflächlicher Blick, der oft die ‹Bella-Vita-Seite› des Kantons herausfiltert und die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Hintergründe ausblendet. Hinter das Offensichtliche schauen, tiefer eintauchen und Stereotypen hinterfragen und überraschen. Diese Aufgabe reizt mich als Tessin-Korrespondent.»

Mario Grossniklaus, Leiter TV-Inlandkorrespondentinnen und -korrespondenten: «Marcel Niedermann ist prädestiniert für diesen anspruchsvollen Job im italienischsprachigen Süden: Aus seiner Zeit in der Ostschweiz weiss er ganz genau, was es heisst, Inlandkorrespondent zu sein. Er kennt alle SRF-Formate, hat ein breites Wissen und viele Ideen für überraschende Geschichten. Beste Voraussetzungen für spannende Videoberichte aus dem Ticino.»

Ursprünglich war Stefan Reinhart für die TV-Korrespondentenstelle im Tessin vorgesehen. Aus persönlichen Gründen habe dieser aber seinen Entscheid zurückgekommen und bleibe nun als Produzent in der Videoredaktion im Newsroom in Zürich, wie SRF schreibt. (pd/lol)