Nebelspalter: Marco Rima erhält seine eigene Show

Zivilprozessordnung

Medienallianz sieht Journalismus in Gefahr

In der Sommersession könnte die Hürde gesenkt werden, damit Richter Medienberichte vorsorglich stoppen können. Eine historisch breite Allianz aus verschiedensten Medienakteuren will das verhindern und appelliert an den Ständerat.