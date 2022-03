Annabelle: Mareice Kaiser wird Digitalchefin

Weltklimabericht

Kritik an RTS-Berichterstattung

Über 460 Personen bemängeln in einem offenen Brief, dass das Thema grössere Aufmerksamkeit im Westschweizer Fernsehen verdient hätte. RTS erklärte, dass der Bericht des Weltklimarats in der «Tagesschau» am 28. Februar «wegen des Krieges in der Ukraine» nicht erwähnt worden sei.