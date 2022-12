SRF: Mario Gutknecht wird TV-Korrespondent

Ab Mai 2023 steht für SRF ein neuer TV-Korrespondent in der Region Aargau/Solothurn im Einsatz. Mario Gutknecht übernimmt die Korrespondentenstelle von Bähram Alagheband, der als Inlandredaktor in den SRF-Newsroom wechselt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

«Hier geboren, hier meine ersten Schritte als Journalist gemacht, hier seit zehn Jahren beim Regionaljournal, und bald vertrete ich die Kantone Aargau und Solothurn im Fernsehen und online. Ich freue mich», wird Mario Gutknecht zitiert. Natascha Schwyn, Co-Leiterin TV-Inlandkorrespondentinnen und -korrespondenten, ergänzt: «Ich freue mich sehr, dass mit Mario Gutknecht ein erfahrener und in der Region gut vernetzter Journalist zum Team stösst. Als stellvertretender Regionalkorrespondent weiss er, wie man regionale Geschichten für ein nationales Publikum aufbereitet.»

Der heute 44-jährige Gutknecht ist seit 2006 hauptberuflich als Journalist tätig. Während zweier Jahre arbeitete er als Redaktor und interimistischer Redaktionsleiter bei Canal 3. Parallel dazu absolvierte er 2008 die Ausbildung zum PR-Fachmann mit eidgenössischem Fachausweis. 2009 verbrachte er einen einjährigen Sprachaufenthalt in Mexiko und schrieb daneben als freier Redaktor in Mexiko für die deutsch-spanische Zeitschrift Mitt. 2010 kehrte er in die Schweiz zurück und arbeitete drei Jahre als Redaktor bei Radio Pilatus.

2013 folgte der Wechsel zu SRF, zum «Regionaljournal Aargau Solothurn», wo er seither als Redaktor tätig ist. Als stellvertretender Regionalkorrespondent erstellt er zudem Beiträge aus der Region für Sendungen wie «Echo der Zeit», «Rendez-vous» oder «HeuteMorgen». (pd/cbe)