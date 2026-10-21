NZZ: Mark Dittli wird neuer Chefredaktor

Publiziert am 21.10.2026

Mark Dittli wird per 1. Februar 2027 neuer Chefredaktor der NZZ. Er folgt auf Eric Gujer, der das Amt zwölf Jahre lang innehatte und neu die Rolle des Herausgebers Deutschland übernimmt. Dittli ist Mitgründer, vormaliger Chefredaktor und heutiger Geschäftsführer und Redaktor des digitalen Finanzmagazins The Market, die seit 2023 zur NZZ-Gruppe gehört. Er war im Vorfelt als Favorit für den Chefposten gehandelt worden (persoenlich.com berichtete).

Die NZZ versteht sich als Medium für unabhängigen Qualitätsjournalismus liberaler Prägung. Dieses Selbstverständnis bleibe der Kern ihres Geschäftsmodells, teilt das Unternehmen mit. Gleichzeitig veränderten künstliche Intelligenz und neue Nutzungsgewohnheiten den Journalismus grundlegend. Der Verwaltungsrat habe dies bei der Vorbereitung der Nachfolge und bei den Anforderungen an die künftige Chefredaktion berücksichtigt.

Stärke ausbauen

Dittli habe über viele Jahre gezeigt, dass er für anspruchsvollen, unabhängigen Journalismus stehe, Redaktionen führen und neue Angebote aufbauen könne, wird Isabelle Welton, Präsidentin des Verwaltungsrates in der Mitteilung zitiert. Er kenne die NZZ durch die langjährige Zusammenarbeit gut. Der Verwaltungsrat sei überzeugt, dass er das Medium weiterentwickeln werde.

CEO Felix Graf betont seinerseits, die NZZ stehe publizistisch und wirtschaftlich stark da. Nun gehe es darum, diese Stärke in einem sich rasch verändernden Medienumfeld auszubauen und neue Technologien dort zu nutzen, wo sie die publizistischen Angebote stärkten.

Dittli selbst erklärt, die NZZ stehe für unabhängigen Journalismus mit klarer liberaler Haltung. Gerade in einer Zeit rascher Veränderungen sei es wichtig, zu hinterfragen, einzuordnen und Position zu beziehen. Er freue sich darauf, diesen Anspruch gemeinsam mit der Redaktion weiterzuführen.

25 Jahre im Journalismus

Dittli studierte Betriebsökonomie an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV) Winterthur und ist Chartered Financial Analyst (CFA). Seine journalistische Laufbahn begann er 2000 bei der Finanz und Wirtschaft, für die er unter anderem fünf Jahre als Korrespondent aus New York berichtete. Von 2012 bis 2017 war er Chefredaktor der Zeitung und baute insbesondere deren digitales Angebot aus.

Ab 2018 arbeitete er ein Jahr lang im Teilpensum als Redaktor beim Online-Magazin Republik. Parallel bereitete er die Gründung von The Market vor, das er 2019 mit sechs Partnern lancierte. Die NZZ beteiligte sich als Minderheitsaktionärin. Als Chefredaktor und Geschäftsführer baute Dittli das Unternehmen auf. Laut NZZ ist es im Schweizer Markt etabliert und profitabel. Ende 2023 übernahm die NZZ sämtliche Aktien. Seit 2024 ist The Market auch in Deutschland präsent.

Vorgänger Gujer mit neuer Funktion

Dittli folgt auf Eric Gujer, der seit März 2015 die Zeitung leitete. Der 64-Jährige hatte seinen Rücktritt im August angekündigt. Dem Verlag bleibt er aber erhalten. Als Herausgeber Deutschland werde sich Gujer weiterhin mit den «grossen Linien der deutschen und internationalen Politik befassen», hiess es im August. In der neuen Funktion soll er die publizistische Präsenz der NZZ in Deutschland stärken. Ausserdem übernimmt Gujer die Leitung der Veranstaltungsreihe «NZZ Podium». Weiterhin verantwortet er die Gesprächssendung «NZZ Standpunkte».(pd/spo)