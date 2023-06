Radio BeO: Martin Muerner übergibt die Geschäftsleitung

Radio Berner Oberland AG (Radio BeO) stellt ihre Geschäftsleitung neu auf. Der bisherige Geschäftsleiter Martin Muerner übergibt seine Funktion per 1. Juli an die beiden neuen Co-Geschäftsleiter Adrian Durtschi und Raymond Häsler. Dies ist laut einer Mitteilung «ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von Radio BeO». Beide würden über umfangreiche Erfahrungen und ein tiefgreifendes Verständnis der Medienbranche verfügen. Durtschi und Häsler übernehmen gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern der Geschäftsleitung, Manuel Honegger und Roger Schild, die Leitung des Berner Oberländer Privatradios.

«Wir haben diese interne Lösung seit letztem Jahr ausführlich diskutiert. Sie garantiert Stabilität und hilft mit, die bisherige Erfolgsgeschichte von Radio BeO mit bewährten Mitarbeitenden weiterzufahren», lässt sich Heinz Suter, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Radio Berner Oberland AG, in der Mitteilung zitieren.



Martin Muerner, ein Mitbegründer von Radio BeO, ist seit 38 Jahren in verschiedenen Funktionen für Radio BeO tätig: Als Sendeleiter, Redaktionsleiter, Programmleiter, Produzent und seit 2017 auch als Geschäftsleiter. Obwohl Martin Muerner nun seine Rolle als Geschäftsleiter abgibt, wird er weiterhin eng mit Radio BeO verbunden bleiben, wie es weiter heisst. Künftig werde er als Leiter Public Affairs für das Unternehmen tätig sein. Insbesondere im Zusammenhang mit der Konzessionierung spiele er eine wichtige Rolle. Seine langjährige Erfahrung und sein umfangreiches Fachwissen seien äusserst hilfreich in diesem Prozess.

«Ich bin sehr froh, dass wir mit Martin Muerner weiterhin auf einen hoch engagierten und professionellen Mitarbeitenden zählen dürfen. Seine langjährige Erfahrung und sein grosses Netzwerk wird für Radio BeO weiterhin von grossem Nutzen sein», so Heinz Suter.

«Ich verlasse Radio BeO nicht, ich wechsle einfach die Funktion», betont Martin Muerner zu seinem Wechsel. «Radio BeO ist in all den 38 Jahren ein wichtiger Teil meines Lebens geworden und ich werde mich auch in der neuen Funktion weiterhin mit Engagement und viel Herzblut für unser Radio BeO einsetzen. Der Wechsel gibt mir auch die Möglichkeit, mich nun wieder vermehrt mit der eigentlichen Radioarbeit zu beschäftigen; dies freut mich. Denn das Medium Radio fasziniert mich auch nach so vielen Jahren immer noch.»

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, blicke Radio BeO mit der neuen Geschäftsleitung «optimistisch in die Zukunft». Das Unternehmen sei überzeugt, bei der laufenden Ausschreibung der Radiokonzession für den Zeitraum von 2025 bis Ende 2034 erfolgreich zu sein. Mit seiner bewährten Leistungsbilanz, seiner starken regionalen Verankerung und der Unterstützung der loyalen Hörerschaft sei Radio BeO gut positioniert. (pd/cbe)