Öffentlichkeitsgesetz.ch: Martin Stoll gibt 2027 den Stab weiter

Wer mit dem Öffentlichkeitsgesetz zu tun hat, kommt kaum am gleichnamigen Verein vorbei. Seit 15 Jahren setzt sich Öffentlichkeitsgesetz.ch dafür ein, das seit 2006 geltende Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung bekannt zu machen. Er organisiert Workshops für Medienschaffende, stellt Tools zur Verfügung, die das Einreichen von Gesuchen erleichtern, und lobbyiert für die Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips.

Initiiert hat den Verein Martin Stoll. Der ehemalige Redaktor der SonntagsZeitung ist zugleich dessen Geschäftsführer. 2025 wurde Stoll für sein Engagement zugunsten der Transparenz mit dem Zürcher Journalistenpreis geehrt (persoenlich.com berichtete).

Nun hat Stoll auf LinkedIn bekannt gegeben, dass er Ende Oktober 2027 den Stab weitergeben wird. Er erreicht dann das ordentliche Pensionssalter. Gegenüber persoenlich.com schliesst er aber nicht aus, auch danach noch punktuell Aufgaben im Umfeld des Vereins zu übernehmen.

Über 2500 Journalisten geschult

In den letzten 15 Jahren sei es dem Verein gelungen, das Bewusstsein für die Bedeutung des Öffentlichkeitsprinzips sowohl in den Redaktionen als auch in den Verwaltungen zu schärfen, so Stoll auf Anfrage. Zu den wichtigsten Erfolgen zählt der Verein die Einführung der Gebührenfreiheit für Gesuche auf Bundesebene sowie die Schaffung von Schlichtungsstellen in Zürich und Basel. Zudem habe der Verein mehr als 2500 Medienschaffende geschult.

Es gebe aber noch viel zu tun, gibt Stoll zu bedenken. Das zeige die jüngste Transparenzstudie, an der Öffentlichkeitsgesetz.ch mitgewirkt habe. Diese habe ergeben, dass Schweizer Gemeinden das Öffentlichkeitsprinzip nur ungenügend umsetzten. «Das Recht auf Information ist vielerorts noch keine Selbstverständlichkeit», stellt Stoll fest. Der Verein wolle künftig verstärkt auch mit Akteuren der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft zusammenarbeiten.

Die Stelle als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer ist seit Montag ausgeschrieben. Die Nachfolge soll im zweiten Quartal 2027 bekannt gegeben werden.