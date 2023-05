SRF: Martina Hingis wird Tennis-Expertin

Sie ist die erfolgreichste Schweizer Tennisspielerin aller Zeiten: Martina Hingis gewann in ihrer Karriere fünf Grand-Slam-Turniere im Einzel und nicht weniger als 20 im Doppel und Mixed. Insgesamt 209 Wochen stand Hingis bis 2001 an der Spitze der Einzel-Weltrangliste. Als eine von bislang nur drei Spielerinnen sass sie zudem sowohl im Einzel als auch im Doppel auf dem Tennis-Thron.

2017 – kurz nachdem sie an den US Open in New York sowohl im Doppel als auch im Mixed den Titel holte – gab sie ihren endgültigen Rücktritt vom Spitzentennis bekannt. Rund sechs Jahre später wagt sich die 42-Jährige nun hinter das Mikrofon und ergänzt ab sofort das Tennis-Expertenteam von SRF. Die St. Gallerin wird erstmals beim Frauenfinal der French Open im Einsatz stehen und anschliessend auch das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon mitbegleiten, wie SRF am Donnerstag mitteilte.

«Wir sind sehr stolz, dass wir mit Martina Hingis einen Weltstar als Expertin gewinnen konnten», wird Daniel Bolliger, Leiter Live Sport von SRF, zitiert. «Ihr Tenniswissen und ihre Anekdoten werden für die Zuschauerinnen und Zuschauer eine grosse Bereicherung sein.» Auch Hingis blickt voller Vorfreude auf den ersten Einsatz: «Es ist eine völlig neue Herausforderung und ich werde sicher etwas nervös sein, zumal die Feuertaufe gleich ein Final ist. Aber ich freue mich sehr, den Tennistross wieder hautnah begleiten zu können.»

Neben Martina Hingis wird Michel Kratochvil ab den Halbfinals beider Geschlechter SRF-Kommentator Manuel Köng in Paris unterstützen. SRF sendet wie gewohnt täglich live aus Roland Garros und wird möglichst alle Partien der Schweizerinnen und Schweizer übertragen. Die French Open starten am 28. Mai 2023. (pd/cbe)