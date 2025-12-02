RTL Deutschland: Mediengruppe streicht 600 Stellen

Publiziert am 02.12.2025

Die Mediengruppe RTL Deutschland streicht im Rahmen einer Neustrukturierung rund 600 Stellen. «Es gibt zwei grosse Herausforderungen, die wir lösen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein», sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der Deutschen Presse-Agentur.

Eine davon sei der tiefgreifende Wandel im Medienmarkt, die andere die schwierige konjunkturelle Lage. Zuvor hatte die Wirtschaftswoche über einen grossen Stellenabbau bei dem zum Medienkonzern Bertelsmann gehörenden Unternehmen berichtet. Laut der Firmenwebseite beschäftigt RTL Deutschland derzeit rund 7500 Mitarbeitende.

Der Umbau solle sozialverträglich umgesetzt werden und Kündigungen wolle man möglichst vermeiden, hiess es weiter. Gemeinsam mit den Betriebsräten sei ein spezielles Abfindungsprogramm entwickelt, um betroffene Beschäftigte zu unterstützen.

Weniger Werbeeinnahmen

Hintergrund zum Stellenabbau sind unter anderem die anhaltende Rezession und die schwachen TV-Werbemärkte. Seit 2019 sind RTL zufolge die linearen TV-Werbeumsätze in Deutschland um mehr als 20 Prozent gesunken.

Gleichzeitig baut der Konzern den Streamingdienst RTL+ aus, dessen Abonnentenzahl auf über 6,6 Millionen gestiegen ist. Mit weiter dynamischem Wachstum in allen Kennzahlen - Umsatz, zahlende Abonnenten, Nutzungsdauer - sei RTL+ auf Kurs, im Geschäftsjahr 2026 profitabel zu werden, hiess es. Für die Zuschauer bringe der Umbau aber keine unmittelbaren Einschnitte im linearen Programm.

RTL Deutschland gehört zur internationalen RTL Group, Europas grösster kommerzieller Sendergruppe. In Deutschland betreibt das Unternehmen neben RTL und RTL+ etwa auch ntv oder Vox. (awp/sda/dpa/spo)