Publiziert am 16.11.2026

Die Media Alliance richtet vier Forderungen an Medienunternehmen und Politik. Die Unternehmen sollen wieder in Qualität, Personal und Nachwuchs investieren. Bund und Kantone sollen unabhängige Information als demokratische Aufgabe sichern. Die Medienförderung soll Lokal- und Regionaljournalismus gezielt berücksichtigen. Zudem soll die Schweiz Tech-Konzerne stärker regulieren und für eine faire Vergütung journalistischer Inhalte sorgen, auch bei der Nutzung durch KI-Anwendungen. Die Allianz versteht die Forderungen als Diskussionsbasis über ihre Kundgebung vom 21. November hinaus. Anfang November hatte sie noch keine Forderungen formuliert (persoenlich.com berichtete).

Der Abbau in der Branche habe «ein solches Ausmass erreicht, dass etwas zu kippen droht», schreibt die Allianz in einer Mitteilung. Nach ihren Angaben haben die grossen privaten Verlagshäuser in zehn Jahren 500 bis 600 Stellen gestrichen. In 20 Jahren seien mehr als 70 Titel vom Markt verschwunden. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA habe seit 2018 einen Fünftel ihres Personals verloren. Die SRG hat diesen Herbst den Abbau von 285 bis 289 Vollzeitstellen bis Ende 2027 angekündigt. In den Betriebs- und Supportbereichen soll rund die Hälfte des Abbaus über Fluktuation und Pensionierungen erfolgen.

Kritik übt die Allianz zudem an der Zentralisierung der Redaktionen und an der Ausrichtung auf Klickzahlen. Werbegelder flössen zu Tech-Konzernen wie Google und Meta ab, die künstliche Intelligenz verändere die Finanzierung des Journalismus zusätzlich. Mit Verweis auf das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög) der Universität Zürich bezeichnet sie Journalismus als «Schutzschild» gegen Desinformation. Das Jahrbuch Qualität der Medien 2026 des Fög kommt zum Schluss, dass Personen, die Qualitätsmedien nutzen, weniger anfällig für Desinformation sind.

Der Media Alliance gehören unter anderem Medienschaffende von Tamedia, Ringier, SRG, CH Media, NZZ, Le Temps und Tsüri.ch an. Dazu kommen Freischaffende, Personalvertretungen und Gewerkschaftsmitglieder. Die Gewerkschaften Syndicom und SSM sowie der Berufsverband Impressum rufen zur Teilnahme auf. Am 5. November hatten die Tamedia-Redaktionen mit einem einstündigen Warnstreik gegen 41 Kündigungen protestiert.

Die Kundgebung findet am Samstag, 21. November, von 15 bis 16 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern statt. Sie ist laut den Organisatoren überparteilich und offen für Medienschaffende und Publikum. (pd/nil)