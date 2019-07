Todesfall

Medienmanagerin Valérie Boagno gestorben

Die Westschweizerin war bei «Le Temps», Médias Suisses und Wemf in führenden Positionen tätig. Am Freitag ist Valérie Boagno im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krankheit gestorben.

Verstarb im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krankheit: Valérie Boagno, hier an einer Tagung des Medieninstituts im Jahr 2013. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)