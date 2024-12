Publiziert am 14.12.2024

Nach einer externen Untersuchung, die Kulturprobleme in der Redaktion offengelegt hatte, entschied die Geschäftsführung, einen neuen Code of Conduct zu erarbeiten. Das Thema habe im Herbst 2023 eine Dringlichkeit erhalten, als Vorwürfe gegen einen Republik-Mitarbeiter publik wurden, sagt Personalchef Dominik Cavalli in einem Interview mit der eigenen Publikation. Ausserdem stammte der bisherige Code of Conduct aus der Frühzeit des Unternehmens und war den wenigsten bekannt.

In einem Prozess unter Cavllis Leitung, an dem alle Angestellten beteiligt waren, ist der neue Code of Conduct entstanden. Das Ergebnis ist ein Dokument mit zehn Punkten, das verbindlich für alle Mitarbeitenden und strategischen Gremien gilt. Darin geht es um Themen wie Respekt und Wertschätzung, Feedback- und Fehlerkultur oder auch Inklusion und Diversität.

Cavalli betont, dass der Code of Conduct kein statisches Dokument sein soll. Er soll regelmässig überprüft und bei Bedarf angepasst werden. «Das Ding muss gelebt werden. Wenn nicht, dann ist das Papier für die Schublade», sagt Cavalli. Das heisst auch, dass ein Verstoss gegen die Regeln arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, wie der Personalchef weiter erklärt. (nil)