Tamedia Qualitätsreport 2021: Mehr überraschende Meinungen erwünscht

Ukraine-Krieg

SRF kehrt noch nicht nach Russland zurück

Luzia Tschirky berichtet künftig von Polen aus über die Lage in Russland. ARD und ZDF senden aus Moskau.

ARD und ZDF nehmen in den kommenden Tagen die Berichterstattung aus ihren Studios in Moskau wieder auf. Luzia Tschirky berichtet künftig von Polen aus über die Lage in Russland.