WOZ: Migmar Dolma wird Kolumnistin

Ab Mitte Juni erschien auf woz.ch immer freitags eine Kolumne des Literaturwissenschaftlers und Standford-Professors Adrian Daub. Rechtzeitig auf den Semesterstart wird er nun abgelöst, heisst es in einer Mitteilung.



Neu und für die nächsten drei Monate schreibt die Gewerkschafterin und Aktivistin Migmar Dolma die freitägliche Kolumne. Die 32-jährige Dolma lebt in Olten und arbeitet aktuell bei der Gewerkschaft Syna. Sie ist Vorstandsmitglied des Think Tanks Institut Neue Schweiz (INES) und aktiv in der tibetischen Unabhängigkeitsbewegung.



In ihrer wöchentlichen Kolumne wird sie mit einem postmigrantischen Blick auf die Schweizer Politik und Gesellschaft schauen – im Hinblick auf die anstehenden Wahlen und darüber hinaus. Dolmas erste Kolumne ist am Freitag erschienen.(pd/wid)