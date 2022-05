Zivilprozessordnung

Missliebige Medienberichte einfacher verhinderbar

Nach dem Ständerat will auch der Nationalrat die Hürden für eine superprovisorische Verfügung senken. Es gebe kein Recht, mit Sensationsgeschichten Existenzen zu zerstören, so Judith Bellaiche (GLP/ZH). In der SP war von einem Angriff auf die Medienfreiheit die Rede.

Verschiedene Zeitungen sind aufgestapelt in Bellinzona. (Bild: Keystone/Ti-Press/Pablo Gianinazzi)