SRF: Mitarbeitende erwarten schwere Pannen

In einer Mitteilung an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warnt SRF vor möglichen Pannen am kommenden Montag, wie die Schweiz am Wochenende (SaW) berichtet.

Ab Montag wird der Schaltraum in den sogenannten Master-Control-Room des News- und Sportcenters überführt. Dies werde zu«Unterbrüchen und unvermeidbaren Einschränkungen auch auf programmlicher Ebene» im News- und Sportcenter führen. Das Zentrum wurde 2019 fertiggestellt, ist aber bis heute aufgrund von technischen Problemen nicht ganz betriebsbereit.

Für die SRF-Angestellten bedeute der Umzug vom Schaltraum eine Einschränkung ihrer technischen Möglichkeiten. So könnten etwa weniger Sprecherkabinen zeitgleich genutzt werden. Zudem erwarten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwere Pannen, heisst es weiter. Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer würden die technischen Schwierigkeiten nicht merken, so Remo Vogt, Projektleiter des News- und Sportcenters, laut SaW. (mj)