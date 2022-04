YouNews: Nachwuchstalente machen Schlagzeilen

Die Jugendmedienwoche YouNews führt bereits zum fünften Mal Jugendliche und Profis zusammen. Bis zu 250 Schülerinnen und Schüler arbeiteten in den letzten Jahren jeweils auf den Redaktionen Schweizer Verlagshäuser und von SRF mit, schrieben Storys, drehten Video oder moderierten gar TV-Sendungen wie die «Arena».

Aufgrund der Coronapandemie konnte #younews2022 nicht wie geplant im Januar stattfinden, sondern musste verschoben werden. Nun finden zahlreiche Projekte und Besuchstage in der Woche vom 2. bis 8. Mai statt, im Umfeld des internationalen Tages der Pressefreiheit vom 3. Mai, wie die Organisatoren schreiben.

«Wir können zwar nicht am ursprünglichen Umfang festhalten, sind aber trotzdem glücklich, dass auch in diesem Jahr eine Jugendmedienwoche stattfindet», wird Michael Marti, einer der Initianten von YouNews und Mitglied der Chefredaktion der Redaktion Tamedia, zitiert. Die Woche wurde bewusst um den internationalen Tag der Pressefreiheit geplant, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt dem Anlass in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Dieser Konflikt, in hohen Massen auch ein Informationskrieg, ausgetragen auf Plattformen wie etwa TikTok, macht insbesondere Jugendliche zu einer Art Zaungäste.

«Die Förderung einer kritischen Medienkompetenz unter Jungen ist relevanter denn je», sagt Marti. Für einzelne Projekte werden noch Bewerbungen von Schulklassen entgegengenommen, die entsprechenden Informationen findet sich auf der Website von YouNews.

Die Schweizer Jugendmedienwoche YouNews ist 2017 entstanden auf Initiative von Viviane Manz, Redaktorin und Produzentin SRF Tagesschau, Michael Marti, Mitglied der Chefredaktion der Redaktion Tamedia, sowie Franz Fischlin, SRF Tagesschau. Der Verband Schweizer Medien unterstützt die Jugendmedienwoche organisatorisch. Ebenfalls dem Thema Junge und Medien widmet sich am 18. Mai ein Anlass des Verlegerverbandes Schweizer Medien: die «Trendtagung Jugend und Medien».

Junge Nutzer und Leserinnen zu gewinnen, ist eine der drängendsten und zugleich anspruchsvollsten Herausforderungen, welche die Branche zu bewältigen hat. Die Fachtagung vernetzt Macherinnen und Macher, zeigt Tendenzen, Wege und Risiken aus verschiedenen Perspektiven auf – und vor allem: die Chancen für Verlagshäuser. (pd/wid)