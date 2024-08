Travelnews: Nau Media übernimmt das Reiseportal

Publiziert am 08.08.2024

Travelnews bleibe auch nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen bestehen, schreibt Nau Media in einer Medienmitteilung. Das Team des Reise- und Tourismusportals arbeite weiterhin im eigenen Büro in Zürich, die Redaktion bleibe unabhängig. Die Vermarktung hingegen werde künftig von den beiden Titeln gemeinsam betrieben, um Kräfte zu bündeln und Synergien zu nutzen, heisst es weiter.

Über den Verkaufspreis sowie die Modalitäten haben die beiden Medienunternehmen Stillschweigen vereinbart.

Die Travelnews AG ging mit dem Branchenportal Travelnews.ch 2015 an den Start und bietet seither News sowie Hintergründe zu den Themen Airlines, Hotellerie, Reiseziele, Reiseanbieter, Geschäftsreisen und Technologien. Es richtet sich sowohl an Branchenvertreter wie auch an Reiseinteressierte. Travelnews ist das einzige offiziell beglaubigte Schweizer Reiseportal und zählt monatlich rund 300’000 Visitors und verzeichnet an die 15'000 Newsletter-Abonnenten.

Olivier Chuard, VR-Präsident der Nau Nedia AG, kommentiert die Akquisition so: «Mit unserer Start-up-Mentalität können wir Travelnews einerseits zusätzlichen Spirit für eine erfolgsversprechende Zukunft geben, und andererseits mit unserer Erfahrung im Online-Medienbereich eine nachhaltige Entwicklung der Marke Travelnews gewährleisten. Wir freuen uns auf diese Aufgabe.»

Vanessa Bay, VR-Präsidentin und Co-Gründerin der Travelnews AG, freut sich gemäss Medienmitteilung über den Schritt. «Mit Nau.ch haben wir ein nationales Newsportal als Partner gewonnen, was uns in jeder Hinsicht stärkt. Damit ist der Weg geebnet, vom Nischenportal zu einem national relevanten Medium zu werden», so Vanessa Bay. Zudem könne Travelnews viel von Nau.ch lernen: «Nau.ch ist der ideale Partner, um die digitale Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen umzusetzen.»

Nau.ch brachte kürzlich eine ganze Reihe neuer digitaler Magazine auf den Markt. Darunter auch solche zum Thema Reisen. Davon verspricht man sich Synergien. «Das Environment Reisen ist sowohl auf Nutzer-, wie aber auch auf Kundenseite sehr beliebt. Die Angebote künftig zu bündeln, ist für alle eine Win-Situation», wird Yves Kilchenmann, CEO der Nau Media AG, in der Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)