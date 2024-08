Publiziert am 24.08.2024

Seit Mai 2023 ist Lazzarotto mit seiner Agentur Capitano Music für das Management von Nemo zuständig. In dieser Funktion koordiniert und organisiert der erfahrene Musikmanager auch die Medienauftritte. Aus den zahlreichen Kontakten mit Journalistinnen und Journalistinnen vor und nach Nemos ESC-Gewinn, stach vor allem ein Vorkommnis heraus über das bis heute kontrovers diskutiert wird. Am 31. Juli brachen Nemo und eine Mitarbeitern des Managements ein Interview mit dem Bieler Tagblatt ab, in dem Moment als die Journalistin Fragen stellen wollte zum «politisch aufgeladenen ESC».

Gegenüber dem Tages-Anzeiger verteidigt Reto Lazzarotto nun dieses Vorgehen. «So wie das Gespräch geführt wurde, stehe ich voll dahinter. Die Fragen waren durchs Band provokativ gestellt. Die Journalistin war einzig auf Schlagzeilen aus, das ist meine Einschätzung», lautet die Antwort des Musikmanagers auf die Frage, ob er Nemos Reaktion für angebracht halte. Mit den «provokativ» gestellten Fragen meint Lazzarotto die Erkundigungen danach, warum es einen Monat gedauert habe zwischen ESC-Sieg und dem ersten öffentlichen Auftritt Nemos in seiner Heimatstadt Biel oder wie gross der Druck sei, neue Musik herauszubringen, um die Hallen zu füllen. «Nemo muss sich nicht alles gefallen lassen», sagt Manager Lazzarotto dazu im Tages-Anzeiger-Interview.

Auf die Frage, warum Nemo nach dem ESC keine grösseren Interviews mehr gegeben hat in Schweizer Medien, erwidert Lazzarotto, dass man sich entschieden habe, den Fokus erst mal auf das Ausland zu legen und in der Schweiz keine weiteren Pressetermine zu machen, beziehungsweise sie auf später verschieben. So sagte das Management kurzfristig einen Interview-Termin mit drei Schweizer Zeitungen ab, wie der Sonntagsblick vor einer Woche publik machte.

Dafür sprach Nemo unter anderem mit dem deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel. Dabei habe Nemo auch politische Fragen beantwortet. «Der Abbruch in Biel ist die absolute Ausnahme», sagt Reto Lazzarotto dem Tages-Anzeiger. Die Zurückhaltung mit Medienterminen rühre auch daher, dass es nach dem ESC sehr viel zu tun gegeben habe mit kreativer Arbeit für all die anstehenden Auftritte. (nil)