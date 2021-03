Swiss1 ist seit März 2021 im Senderportfolio von Kabelio und kann somit über Satellit in HD-Qualität empfangen werden. Dies schreibt der Schweizer Privatsender in einer Mitteilung. «Wir schätzen die Zusammenarbeit sehr und freuen uns, gemeinsam mit Kabelio unsere abwechslungsreichen Programme nebst auf den Sendeplatzierungen bei den Kabelanbietern nun auch via Satellitenempfang dem Publikum zugänglich zu machen», wird Toni Krebs, Gründer und Geschäftsführer von Swiss1, in der Mitteilung zitiert.

Die Aufschaltung kommt pünktlich zum Programm-Highlight Swiss1 Blockbuster im Frühling: Der Schweizer Privatsender sicherte sich die Ausstrahlung der Action-Blockbuster «Mission: Impossible – Rogue Nation» mit Tom Cruise (Ausstrahlung am 26. März 2021) sowie «Deepwater Horizon» mit Mark Wahlberg und «Jack Reacher – Kein Weg zurück», wie der Sender schreibt. (pd/lom)