Swiss1: Neue Hosts für «Swiss Comedy Awards»

Publiziert am 21.07.2026

Ab 18.30 Uhr empfangen Masi und Ivanic in dieser neuen Sendung Nominierte sowie geladene Gäste aus Comedy, Unterhaltung und Medien. Zur Einordnung des neuen Formats lässt sich Swiss1-CEO Daniela Zwahlen in einer Mitteilung zitieren, Masi und Ivanic stünden für «authentisches und dynamisches Entertainment» und würden «frischen Wind und Glamour auf den Roten Teppich» bringen. Die Award-Show, moderiert von Goedhart, beginnt im Anschluss an den Red Carpet um 20.15 Uhr im Bernhard Theater Zürich.

Für das Rahmenprogramm der Gala sind die Stand-up-Comedians Charles Nguela und Reena Krishnaraja, das Kabarett-Duo Patti Basler und Philippe Kuhn sowie die Künstlerin Jane Mumford vorgesehen. Zudem tritt Liedermacher Markus Schönholzer auf, der laut Mitteilung dieses Jahr mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet wurde.

Nominiert sind in der Kategorie Solo Lisa Christ, Stefan Heuss und Joël von Mutzenbecher, in der Kategorie Ensemble das Trio Lapsus, der Verein Goliathgasse sowie Ursus & Nadeschkin. In der Online-Kategorie stehen Flavio Leu, Wemmse und T-Ronimo zur Wahl, bei SRF 3 Best Talent Nathalie Frei, Pavel Zborik und Naomi Peper. Für den Publikumspreis sind Stefan Büsser, Fabio Landert und Hazel Brugger nominiert.

Die «Swiss Comedy Awards» wurden 1999 lanciert, seit 2017 liegt die Organisation beim Zürcher Verein HausKrieg. Bis 2025 übertrug SRF die Preisverleihung. Im Rahmen eines Sparpakets kündigte der Sender im Februar 2025 an, sich unter anderem aus der Produktion der «Swiss Comedy Awards» zurückzuziehen (persoenlich.com berichtete). Im September 2025 gab Swiss1 bekannt, die Ausstrahlung ab Herbst 2026 gemeinsam mit HausKrieg zu übernehmen. (pd/cbe)