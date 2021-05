Die PR-Fachfrau mit mehreren Jahren Berufserfahrung in der Kommunikations- und Eventbranche verstärkt das französischsprachige Moderationsteam bestehend aus Virginie Ducrot, Helena von Beust, Thomas Loosli und Raphaël Chabloz. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







Nach ihrer Ausbildung zur PR-Fachfrau erwarb Anita Neuhaus an der Universität Basel den Master of Science, Exercise and Health Sciences. Parallel dazu unterrichtete sie mehrere Sportdisziplinen an Gymnasien und in Sportklubs und übte weiterhin ihre Konzeptions- und Produktionstätigkeit für diverse Tanzprojekte aus, auch als Tänzerin.

Die Sendung «Info» zu moderieren bedeutet für Anita Neuhaus, «in die Welt des Journalismus, der Nachrichten einzutauchen, diese Verbindung mit der Region, in der ich aufgewachsen bin und die ich sehr schätze, zu erhalten und zu vertiefen. Als TeleBielingue gegründet wurde, war ich ein Teenager. Ich bin stolz, nun ein Teil des Teams zu sein».

Am 6. Mai um 19.30 Uhr wird Anita Neuhaus die Sendung Info zum ersten Mal moderieren. (pd/lol)