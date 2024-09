Somedia: Neue Publikationen für Ärzte und Patienten

Publiziert am 16.09.2024

Die neue Zeitschrift Gesundheitsecho erscheint zweimonatlich und richtet sich an Patientinnen und Patienten. Ziel ist es, leicht verständliche und zugängliche Informationen rund um die Gesundheit bereitzustellen, heisst es in einer Mitteilung.

Mit Geschichten von Betroffenen und Interviews mit führenden Ärztinnen und Ärzten wird das Gesundheitswissen der Leserinnen und Leser gezielt gestärkt. Gesundheitsecho wird in den Wartezimmern von Arztpraxen und ambulanten Zentren der Deutschschweiz ausgelegt und zusätzlich über stark frequentierte Post-Filialen verteilt.

Zeitgleich erscheint das Fachmagazin Medizin Radar, das sich an medizinisches Fachpersonal richtet. Die Zeitschrift liefert alle zwei Monate vertiefte Einblicke in aktuelle medizinische Entwicklungen und fasst relevante Forschungsergebnisse zusammen. Praxisnahe Interviews mit führenden Expertinnen und Experten runden das Angebot ab.

Medizin Radar unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, ihr Wissen kontinuierlich zu aktualisieren und in der täglichen Praxis anzuwenden. Die fundierten Inhalte helfen, informierte Entscheidungen zu treffen und die bestmögliche Patientenversorgung sicherzustellen.

«Erfolgreiches Konzept aus der Westschweiz»

Die neuen Publikationen sind ein weiterer Schritt der Somedia Health, ihr Angebot im Bereich medizinischer Medien und Kommunikation zu erweitern. Die auf Medien, Marketing und Kommunikation im Gesundheitswesen spezialisierte Unternehmensgruppe hat sich durch Akquisitionen wie Helvète Media in der Romandie und Rosenfluh Publikationen in der Deutschschweiz in der Schweizer Medienlandschaft positioniert.

«Mit Gesundheitsecho und Medizin Radar bringen wir unser erfolgreiches Konzept aus der Westschweiz erstmalig in die Deutschschweiz und bieten sowohl Patientinnen und Patienten als auch medizinischem Fachpersonal wertvolle und hochwertige Inhalte», wird Niklaus Leemann, Verwaltungsrat der Somedia Health, in der Mitteilung zitiert. (pd/spo)