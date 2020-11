Aus von La Régional: Neue Zeitung für Region Riviera-Chablais

Nach dem Verschwinden der Waadtländer Gratis-Wochenzeitung Le Régional im vergangenen Mai lanciert ein Unternehmer in der Region Riviera-Chablais einen neuen Titel. Dieser wird Anfang 2021 in Form einer Bezahl-Wochenzeitung veröffentlicht. Zudem soll das Blatt monatlich in alle Haushalte verschickt werden.



«Das Aus von Le Régional hat eine grosse Lücke hinterlassen. Das neue Projekt wurde aus diesem Grund gestartet», sagte Armando Prizzi, der Direktor und Gründer der neuen Zeitung, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.



Der Unternehmer war bereits Verleger von Le Régional vor dessen Konkurs. Einen Teil des Teams (Verkauf, Verwaltung, Grafik) des alten Titels hat er übernommen. «Was die Redaktion angeht, laufen die Gespräche», sagte er weiter.



Die Redaktion soll aus mindestens sechs Journalisten und einem Chefredaktor bestehen. Geplant ist zudem eine Partnerschaft mit der Waadtländer Tageszeitung 24 heures im Besitz von Tamedia. Die Mitarbeitenden werden ihren Arbeitsplatz in Vevey und Aigle haben.



Die erste Ausgabe an die Haushalte mit einer Auflage von 85'000 Exemplaren wird am 4. Februar verteilt. Die Wochenzeitung wird im Grossformat erscheinen und zwei 16- bis 20-seitige Ausgaben anbieten, eine für die Region der Riviera und eine für das Chablais im Kanton Waadt und im Wallis. «Ziel ist es, in drei Jahren 8000 Abonnenten zu erreichen», sagte Prizzi weiter. Der Titel wird je nach Wohnsitz des Abonnenten Riviera votre région oder Chablais votre région genannt. (sda/wid)