Tamedia: Neuer Digital-Chef in der Romandie

Tamedia will das digitale Angebot in der Romandie weiter ausbauen und hat deshalb Christophe Israël zum neuen Chefredaktor Digital und Entwicklung ernannt. Dies schreibt das Medienunternehmen in einer Mitteilung.

Israël tritt seine Stelle am 1. Mai an. An der Seite von Ariane Dayer, Chefredaktorin der Redaktion Tamedia und von Le Matin Dimanche, wird er eng mit den Redaktionen in Genf und Lausanne und dem von Christoph Zimmer geführten Product-Team zusammenarbeiten. Gemeinsam sollen das digitale Angebot von 24 heures, Tribune de Genève, Le Matin Dimanche, Femina und Bilan ausgebaut und neue Formate entwickelt werden.

Israël blickt auf eine breite Erfahrung im Journalismus und in der Entwicklung digitaler Medien zurück. Beim Radiosender Europe 1 war er als Journalist, Web- und Radio-Redaktor tätig, bevor er 2013 zum Head of New Media beim grössten französischen Radiosender France Inter ernannt wurde. Seit 2017 ist Christophe Israël publizistischer Direktor bei der französischen Tageszeitung La Libération in Paris. (pd/lom)