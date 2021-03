SRF: Neuer Radio-Korrespondent für China

Die Chefredaktion Radio hat Samuel Emch zum Korrespondenten für China und Nordostasien ernannt, wie SRF mitteilt.

Der 40-Jährige arbeitet seit 2012 als Wirtschaftsredaktor für Radio SRF und seit Februar 2021 zudem als Podcast-Produzent für «Input». Er studierte in Bern und Lund, Schweden Volkswirtschaft und bildete sich zuletzt an der Stanford University in Technologie- und Innovationsmanagement weiter. Vor seiner Tätigkeit für SRF war der Ökonom für verschiedene Privatradios tätig.

Im Sommer 2022 wird Emch für Radio SRF auf die Korrespondentenstelle für China und Nordostasien (Japan, Süd- und Nordkorea, Taiwan, Mongolei) wechseln. Er löst dann Martin Aldrovandi ab, der eine andere Funktion bei SRF übernehmen wird. (pd/lom)