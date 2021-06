Nach den Sendern in Zürich, Bern und Basel wird das Energy-Netzwerk weiter ausgebaut und der regionale Radiomarkt bereichert. Der neue Radiosender für die Stadt und die Region Luzern geht im August 2021 live auf Sendung.

Mit der vierten Radiostation verfolgt die Energy Gruppe gemäss Mitteilung den kontinuierlichen Ausbau und die Weiterentwicklung des nationalen Energy-Netzwerkes und erschliesst eine wichtige Region – sowohl auf dem Hörer- als auch auf dem Werbemarkt.

Energy Luzern wird über DAB+ in grossen Teilen der Deutschschweiz sowie via Energy App und Webseite weltweit empfangbar sein. «Unser Fokus liegt klar auf der Zentralschweiz und ganz besonders auf der Region Luzern. Wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt und greifen Themen auf, welche die Region und die Hörer verbinden, bewegen, unterhalten und interessieren. Ganz getreu unserem neuen Claim Voll bi der!», wird Pascal Frei, CEO der Energy Gruppe, in der Mitteilung zitiert. Das Programm soll mit authentischen Moderatoreninnen und Moderatoren, Unterhaltungserlebnissen und guter Musik begeistern und ein positives Lebensgefühl vermitteln. Im Zentrum steht dabei die tägliche Morgenshow «Energy Mein Morgen» mit bekannten Radioformaten wie «Bärchen & Hasi» oder «Voll Daneben». Energy Luzern setzt im Programm auf starke Stimmen, Informationen, Service, Musik und Unterhaltung.

Die Vorbereitungen für die Lancierung von Energy Luzern im August laufen auf Hochtouren. Neben einem passenden Zuhause in der Stadt Luzern würden auch kreative Radiomacherinnen und -macher sowie lokal verankerte Marketing- und Sales-Mitarbeitende gesucht, heisst es weiter. Die ersten Gespräche seien angelaufen. Energy Luzern werde vom nationalen Netzwerk mit dem Online-Portal profitieren können.

In der Zentralschweiz sind neben dem Regionaljournal von Radio SRF unter anderem auch die Privatradios Central, Sunshine oder Pilatus präsent. Radio Energy erreicht gemäss eigenen Angaben täglich über 730'000 Hörerinnen und Hörer. (pd/sda/lom)