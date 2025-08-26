Publiziert am 26.08.2025

Der Verein UseTheNews hat ein neues Bildungsangebot lanciert: Das «Bild der Woche» richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe 1 und steht Lehrpersonen kostenlos zur Verfügung. Das schreibt UseTheNews in einer Medienmitteilung.

Das Konzept sieht vor, dass die Redaktion wöchentlich ein Nachrichtenfoto aus dem Keystone-SDA-Feed auswählt. Die Bilder werden nach Altersangemessenheit selektiert, verstörende Inhalte werden ausgeschlossen. Jede Unterrichtseinheit enthält neben dem Hauptfoto einen kurzen Kontext sowie gegebenenfalls ein bis zwei weitere Bilder zur Einordnung. Ein standardisierter Fragenkatalog und eine Unterrichtsanleitung sind ebenfalls enthalten.





Die 15-minütige Einheit kann digital oder ausgedruckt verwendet werden und erfordert keine weitere Vorbereitung durch die Lehrperson. Das Material ist sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch verfügbar.

Jeden Freitagabend wird eine neue Ausgabe auf www.usethenews.ch publiziert. Ältere Ausgaben bleiben abrufbar, ein Abonnement ist möglich.

«Wir wollen mit dem Bild der Woche das Interesse von Schüler:innen ab Sek 1 für das politische, wirtschaftliche, sportliche, kulturelle oder gesellschaftliche Geschehen wecken», sagt Markus Spillmann, Geschäftsführer von UseTheNews. Die Schüler sollen zu einem reflektierten Umgang mit Fotos animiert werden.

UseTheNews wird von Keystone-SDA, der SRG und dem Verlegerverband Schweizer Medien getragen. Unterstützung erhalten sie von der Stiftung Mercator Schweiz und der Volkart Stiftung. (pd/nil)