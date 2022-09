Kommende Woche startet die National League in die neue Saison. Neu ist auch die SRF-Berichterstattung zum Schweizer Eishockey. Ab Donnerstag, 15. September, gewährt «Eishockey – Inside» dem TV-Publikum vertiefende Einblicke in das Geschehen abseits von Puck und Eis.

Anstelle von Matchberichten rückt das neue TV-Magazin hintergründige Geschichten in den Fokus, wie es in einer Mitteilung heisst. Gespräche mit Insidern, Einschätzungen der SRF-Experten sowie Spielerporträts, Reportagen und Rubriken würden den Zuschauenden «informative und unterhaltende Einsichten in die weite Welt des Eishockeys» vermitteln. Platz fänden neben der National League auch Themen zu den Nationalteams der Frauen und Männer, zur Swiss League und Champions Hockey League sowie zu den Schweizer Akteuren in der NHL und weiteren ausländischen Ligen.

«Eishockey – Inside» ist jeweils am Donnerstag um 22.15 Uhr auf SRF zwei zu sehen. Annette Fetscherin, Lukas Studer und Reto Müller präsentieren das 20-minütige Magazin von wechselnden Schauplätzen mit Eishockey-Bezug. Reto Müller arbeitet seit Februar 2021 für SRF Sport, unter anderem als Eishockey-Kommentator. Im Rahmen von «Eishockey – Inside» steht der 42-jährige Zürcher Unterländer erstmals als Moderator für SRF Sport vor der Kamera.

Kurze Matchberichte von ausgewählten Qualifikations-Partien der National League zeigt SRF künftig in den Sendungen «Sportflash», «Sportheute» oder «Sportpanorama». Das bisherige TV-Magazin «Eishockey – Highlights» ist während der Qualifikationsphase nicht mehr im Programm, wie es weiter heisst.

Grund für die Anpassung der TV-Berichterstattung sei die Neuverteilung der Ausstrahlungsrechte im Schweizer Eishockey: «Ab der Saison 2022/23 sind wir nicht mehr Vertragspartner der National League. Als Folge sind unsere Möglichkeiten für die Highlight-Berichterstattung stark eingeschränkt», so Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG. «Darum machen wir mit ‹Eishockey – Inside› etwas Neues. Während der Qualifikation gehen wir raus zu den Eishockey-Insidern und rücken hintergründige Geschichten in den Vordergrund. So bieten wir den Eishockey-Fans einen klaren Mehrwert zu den Highlights, die sie künftig bei anderen Anbietern bekommen.»

Die erste Ausgabe von «Eishockey – Inside» präsentiert Lukas Studer aus dem Trainingszentrum des EV Zug. Dort trifft er den «Meistermacher» Leonardo Genoni zum Gespräch. Gemeinsam blicken sie voraus auf die neue Saison und gewähren einen Blick in das Teamleben des Schweizer Meisters. (pd/cbe)