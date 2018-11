Vice: Neues Kommunikationsduo übernimmt Ruder

Vice strukturiert seine Kompetenzen neu und stellt sein Kommunikationsteam für die Zukunft auf. Kristof Albrink, vorher bereits als Presseverantwortlicher für Vice Deutschland zuständig, leitet als Corporate Communications Manager DACH die gesamte Kommunikation im deutschsprachigen Raum und repräsentiert Vice als Unternehmenssprecher.

Ein «schlagkräftiges Team»

Dabei unterstützt wird er von Neuzugang Barbara Hobi. Die gebürtige Schweizerin verantwortet seit Mitte September als PR & Corporate Communications Manager die Kommunikation von Vice in Österreich und der Schweiz, wie es in einer Mitteilug heisst.

«Wir haben Anfang des Jahres Deutschland, Österreich und die Schweiz als gemeinsame Wachstumsregion definiert. Dieser Prozess ist eine kommunikative Herausforderung – sowohl nach innen als auch nach aussen. Für unsere zahlreichen kommunikativen Aufgaben brauchen wir ein schlagkräftiges Team», wird Stefan Häckel, CEO von Vice DACH, in der Mitteilung zitiert.

Zwei studierte Kommunikationswissenschaftler

Albrink leitet die DACH-Kommunikation von Berlin aus, wird aber auch in den Offices in Wien und Zürich präsent sein. Vor seiner Zeit bei Vice arbeitete er unter anderem bei ProSiebenSat.1 und dem Sparkassen-Finanzportal. Der 30-Jährige schloss an der Universität Hamburg einen Master in Journalistik und Kommunikationswissenschaften ab.

Hobi kommt von Red Bull zu Vice, wo sie in den letzten acht Jahren im Marketing und in der internationalen Kommunikation tätig war. Die Schweizerin studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Zürich. Hobi wird vorwiegend im Wiener Office arbeiten, aber auch regelmässig im Büro in Zürich vor Ort sein. (pd/as)