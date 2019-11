105 DJ Radio: Neues Programm auch via DAB+ verfügbar

Ab sofort wird auch dem DAB+-Publikum «Today’s Best Music» geboten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Denn auf der sendereigenen App und auf der Website von «my105» fänden die Hörer nun weitere 30 kuratierte Music- und DJ-Channels.

Im Sinne von lokalen «Hot Spots» ist 105 DJ Radio in den folgenden Städten via DAB+ zu empfangen: Zürich, Basel, Bern, Luzern, Zug, Aarau, Olten, St. Gallen, Winterthur, Schaffhausen, Biel und Solothurn. Insgesamt werden damit rund 3,6 Millionen potentielle Hörer erreicht. Für die DAB-Verbreitung sind die 105-Macher eine Zusammenarbeit mit dem Anbieter Digris, der ein eigenes DAB+ Netz mit über 20 Sendegebieten betreibt, eingegangen. «Die Verantwortlichen von Digris haben mir einen guten und innovativen Eindruck gemacht. Es sind Leute, die DAB+ voranbringen und nicht nur darüber reden möchten. Das gefällt mir», lässt sich Giuseppe Scaglione, Gründer und Geschäftsführer von my105, in der Mitteilung zitieren.

Scaglione weiter: «Das 105-Format hat ein einzigartiger Musikmix und Flow, wie man ihn sonst in der Schweiz nirgends bekommt. Wir werden auch in Zukunft auf News, Wetter, Verkehr und vor allem auf Bullshit-News verzichten und uns konsequent auf Musik und Unterhaltung konzentrieren. Damit bieten wir unseren Kunden ein unschlagbar positives, emotionales Werbeumfeld. Mit anderen Worten: Wir bringen Marken über die Musik mit unserer Community zusammen». (pd/lol)