SRF: Neues Reportageformat ist gestartet

Mit «SRF Impact» startet auf YouTube und Instagram ein neues Reportageformat für das junge Publikum. Die Welt ist vielschichtig, «SRF Impact» will sie verstehen und schaut hin, wie es in einer Mitteilung heisst. Dafür nehmen die drei Hosts Amila Redzic, Michelle Feer und Livio Carlin das Publikum bei ihren Reportagen mit einer Leitfrage auf ihre persönliche Recherchereisen mit. Ziel der Reportage ist am Schluss ein Erkenntnisgewinn für die Nutzerinnen und Nutzer, sowie die Hosts selbst. «SRF Impact» ist das neue Format, das aus dem Zusammenschluss der YouTube-Formate «Unzipped» aus der Unterhaltung und «SRF Forward» von News Digital entstanden ist.

«SRF Impact» publiziert ab dem 9. Februar 2022 auf YouTube mittwochs um 17 Uhr eine neue Reportage. Auf dem Instagram-Kanal von «SRF Impact» gibt es Faktenposts, persönliche Stories der Hosts und weitere Aspekte zum Thema. Die Geschichten kommen direkt aus der Lebenswelt des jungen Publikums, in der auch die jungen Hosts zuhause sind. In der ersten Reportage will Livio Carlin zum Beispiel wissen, wo eigentlich die Verhütungsmethoden für den Mann bleiben, und in der zweiten Folge fragt sich Michelle Feer, ob Petfluencer Tiere leiden lassen für ihre Reichweite.

«Impact» setzt auf Interaktion mit den Userinnen und Usern: Sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, um dort die Community weiter aufzubauen. Die Nutzerinnen und Nutzer werden zu Beginn der Woche zur Themendiskussion aufgerufen und in der Reportage dazu animiert, sich an einer Diskussion in den Kommentaren zu beteiligen. «SRF Impact» ermöglicht so Meinungsbildung in einer jungen Zielgruppe. Die drei Hosts pflegen zudem einen aktiven Austausch mit der Community – auch auf ihren persönlichen Kanälen.

Drei Hosts gehen für das junge Publikum auf Recherchereise

Livio Carlin, 27, schaffte es 2020 auf die Short List «30unter30» des Branchenmagazins «Schweizer Journalist:in». Er ist Rapper, Host der SRF-Hip-Hop-Sendung «Bounce» und war auch schon für die SRF-Reportageserie «Unzipped» unterwegs. Für «SRF Impact» geht Livio Carlin nun die Extrameile, denn Selbstversuche sind seine Stärke. Er ist schamlos ehrlich und spricht damit viele aus der Zielgruppe an.

Michelle Feer, 31, brennt für Geschichten, die bewegen und Emotionen auslösen. Sie bringt das nötige Fingerspitzengefühl mit, um Protagonistinnen und Protagonisten bei persönlichen Geschichten den Raum zu geben, den sie brauchen. Michelle Feer hat zuvor beim Vorläuferformat «SRF Forward» Erfahrung gesammelt, wie man einem jungen Publikum komplexe Themen vermittelt.

Amila Redzic, 23, ist Schweizer TikTok-Persönlichkeit und Jungjournalistin. Sie stösst neu zu SRF und zum Reportageformat «SRF Impact» und ist mit ihrer offenen Art nahbar und auf Augenhöhe. Social Media ist ihr Zuhause. Die 23-Jährige verpasst keine Bewegung im Internet und leitet daraus gekonnt gesellschaftspolitische Geschichten für «SRF Impact» ab. (pd/mj)