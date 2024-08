Publiziert am 28.08.2024

Die neue NZZ-App bietet für alle Leserinnen und Leser «ein optimiertes Produkterlebnis, innovative Funktionen und Personalisierungsmöglichkeiten», wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Im Startbereich werden die neusten Artikel der letzten 24 Stunden gezeigt, die basierend auf Lesegewohnheiten automatisch angeordnet und dynamisch aktualisiert werden.

Der Bereich «Meine NZZ» ermöglicht es Leserinnen und Lesern, Themen und Journalisten zu folgen und so ihre individuelle NZZ zu gestalten. Durch das Verwenden der App wird der Algorithmus hinter dem individuellen Newsfeed kontinuierlich trainiert. Auf Artikelebene gibt es automatische Zusammenfassungen, zusätzlich werden zur Weiterführung und Vertiefung Themen und Autoren empfohlen.

Parallel wird das Angebot «NZZ Pro» weiter ausgebaut. Das digitale Premium-Abonnement bietet in den Bereichen Geopolitik, Sicherheitspolitik, Technologie und Weltwirtschaft laut Mitteilung «noch mehr analytische Vertiefung und zeigt mit exklusiven Pro-Inhalten Szenarien und Implikationen für die Zukunft auf». Für «NZZ-Pro»-Abonnenten ist die Nutzung der App werbefrei. Zudem haben sie in der App Zugang zu den digitalen Ausgaben der Neuen Zürcher Zeitung und NZZ am Sonntag, die für Smartphone und Tablet optimiert dargestellt werden.

Ab September lanciert die NZZ zudem die neue NZZ-VisionOS-App, welche mit der Apple Vision Pro genutzt werden kann. Damit können die Inhalte der NZZ in einer virtuellen Umgebung erlebt werden. Dies ist laut Mitteilung «ein technologischer Vorstoss, der die NZZ zur Vorreiterin im deutschsprachigen Raum macht».

«Nach dem starken Wachstum unserer digitalen Abonnements in den letzten Jahren nutzen inzwischen rund 80 Prozent unserer Print- und Digital-Abonnenten die NZZ digital», wird Johannes Boege, Chief Commercial Officer, zitiert. «Wir wollen mit der NZZ deshalb nicht nur bei der herausragenden journalistischen Qualität, sondern auch beim digitalen Produkterlebnis führen.»

Die neue NZZ-App ersetzt die bisherige News-App in der Schweiz und in Deutschland. Das App-Update wird gestaffelt in den App-Stores ausgerollt und ist in den nächsten Tagen verfügbar. (pd/cbe)